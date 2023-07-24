Суд оголосив перерву у справі Пономарьова: коли продовжиться засідання

Печерський районний суд оголосив перерву у засіданні з обирання запобіжного заходу для народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Засідання суду продовжиться зранку 25 липня.

Засідання перенесли у зв'язку з тим, що адвокатам Пономарьова знадобилося більше часу для ознайомлення з матеріалами справи. Зазначимо, що суд виділив для цього годину, але захисники заявили, що цього часу недостатньо.

Справа Пономарьова

Правоохоронці вважають, що депутат добровільно пішов на співпрацю з росіянами під час перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Встановлено, що Пономарьов перереєстрував свої підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ та навіть постачав паливо окупаційним військам.

За даними СБУ, заводи нардепа постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд окупантів.

Пізніше Пономарьов виїхав до Києва та продовжив координувати підприємства, які допомагають загарбникам у війні проти України.

Слідство просить обрати для Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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