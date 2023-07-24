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Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову обирають запобіжний захід: слідство просить арешт

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Понеділок 24 липня 2023 15:49
Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову обирають запобіжний захід: слідство просить арешт Фото: Олександр Пономарьов (кадр відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Слідство просить обрати для народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря ДБР Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте він з'явився зараз у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.

"Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення", - сказала вона.

Справа Пономарьова

Депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Встановлено, що він перереєстрував свої підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ та навіть постачав окупантам паливо.

За даними СБУ, заводи Пономарьова постачали паливно-мастильні матеріали для ворожої військової техніки і надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд РФ.

Пізніше цього депутат виїхав до Києва та продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

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