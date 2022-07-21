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Суд в Одесской области обязал Россию выплатить переселенке 150 тысяч гривен

Фото: суд обязал Россию выплатить переселенке 150 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Беляевский суд в Одесской области удовлетворил иск вынужденной переселенки из Первомайска Донецкой области и обязал Россию выплатить женщине 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Отмечается, что женщина в 2014 году была вынуждена покинуть дом в Первомайске из-за вооруженной агрессии России. Судья удовлетворила просьбу украинки и обязала РФ выплатить 150 тысяч гривен моральной компенсации.

Суд объяснил, что Россия нарушила ряд международных норм, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, а также ряд нормативных актов Украины. Это говорит об отсутствии у РФ судебного иммунитета.

Напомним, недавно суд в Одессе обязал фаната "русского мира" прочитать украинскую литературу о советском терроре и репрессиях.

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