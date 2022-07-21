Суд в Одеській області зобов’язав Росію виплатити переселенці 150 тисяч гривень

Біляївський суд в Одеській області задовольнив позов вимушеної переселенки з Первомайську Донецької області і зобов’язав Росію виплатити жінці 150 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

Зазначається, що жінка у 2014 році була вимушена покинути домівку у Первомайську через збройну агресію Росію. Суддя задовольнила прохання українки та зобов'язала РФ виплатити 150 тисяч гривень моральної компенсації.

Суд пояснив, що Росія порушила ряд міжнародних норм, зокрема Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум, Гельсінський заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, а також низку нормативних актів України. Це говорить про відсутність у РФ судового імунітету.