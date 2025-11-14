В Одесі засудили Свідка Єгови до умовного терміну за ухилення від мобілізації

Південний міський суд Одеської області визнав винним 38-річного місцевого мешканця, який відмовився від мобілізації через релігійні переконання. Чоловікові дали три роки ув’язнення, але звільнили від реального відбування покарання з іспитовим строком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Обставини справи

Обвинувачений, уродженець смт Нові-Біляри Одеської області, з середньою освітою та без попередніх судимостей, перебував на обліку в Третьому відділі Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

28 грудня 2023 року військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. 25 січня 2024 року йому намагалися вручити повістку про призов на мобілізацію з вимогою з'явитися того ж дня о 17:00 для відправки до військової частини. Однак чоловік відмовився отримувати документ і не з'явився, мотивуючи це своїми релігійними переконаннями.

У суді обвинувачений пояснив, що з 2008 року є охрещеним служителем Свідків Єгови і не може брати до рук зброю чи служити в армії, посилаючись на біблійні принципи, зокрема з Книги Ісаї.

Він неодноразово звертався до ТЦК з заявами про заміну військової служби на альтернативну (невійськову), як це передбачено Конституцією України для мирного часу. Проте, за словами свідків з ТЦК, під час воєнного стану та мобілізації така заміна не дозволена законодавством.

Прокурор вимагав 3 роки реального позбавлення волі. Захист наполягав на виправданні, аргументуючи відсутністю умислу та правом на свободу совісті.

Суд, посилаючись на постанову об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року у подібній справі, констатував, що релігійні переконання не є підставою для відмови від мобілізації в умовах воєнного стану.

Законодавство, на думку суду, відповідає Конституції та міжнародним стандартам, оскільки захищає національну безпеку в умовах агресії РФ.

Вирок та реакція юристів

З огляду на відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та нетяжкість злочину, суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, але з іспитовим строком два роки.

У цей час він має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміни місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

За словам юриста Клима Братківського, вирок Південного міського суду Одеської області у цій справі є доволі нетиповим.

За ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації) суди здебільшого призначають реальне покарання - три роки позбавлення волі, і саме такий строк просив прокурор.

Тому рішення суду обмежитись умовним засудженням із іспитовим строком виглядає радше винятком із практики.

"На мій погляд, на рішення суду вплинуло кілька чинників: відсутність судимостей, щире пояснення мотивів, послідовна позиція щодо релігійних переконань, позитивні характеристики", - каже юрист.

Разом з тим, варто підкреслити, що релігійні переконання не звільняють від мобілізації в умовах воєнного стану і ця правова позиція вже підтверджена об’єднаною палатою Касаційного кримінального суду у справі № 573/838/24. Тому виправдання у таких справах сьогодні юридично неможливе, додає Клим Братківський.