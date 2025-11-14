В Одессе приговорили Свидетеля Иеговы к условному сроку за уклонение от мобилизации

Южный городской суд Одесской области признал виновным 38-летнего местного жителя, который отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений. Мужчине дали три года заключения, но освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Обстоятельства дела

Обвиняемый уроженец пгт Новые-Биляры Одесской области, со средним образованием и без судимостей, состоял на учете в Третьем отделе Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

28 декабря 2023 года военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. 25 января 2024 года ему пытались вручить повестку о призыве на мобилизацию с требованием явиться в тот же день в 17:00 для отправки в воинскую часть. Однако мужчина отказался получать документ и не явился, мотивируя это своими религиозными убеждениями.

В суде обвиняемый пояснил, что с 2008 года является крещенным служителем Свидетелей Иеговы и не может брать в руки оружие или служить в армии, ссылаясь на библейские принципы, в частности, из Книги Исаии.

Он неоднократно обращался в ТЦК с заявлениями о замене военной службы на альтернативную (невоенную), как это предусмотрено Конституцией Украины для мирного времени. Однако по словам свидетелей из ТЦК, во время военного положения и мобилизации такая замена не разрешена законодательством.

Прокурор требовал 3 года реального лишения свободы. Защита настаивала на оправдании, аргументируя отсутствием умысла и правом на свободу совести.

Суд ссылаясь на постановление объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 27 октября 2025 года по подобному делу констатировал, что религиозные убеждения не являются основанием для отказа от мобилизации в условиях военного положения.

Законодательство, по мнению суда, отвечает Конституции и международным стандартам, поскольку защищает национальную безопасность в условиях агрессии РФ.

Приговор и реакция юристов

Ввиду отсутствия предыдущих судимостей, положительных характеристик и нетяжести преступления, суд назначил мужчине три года лишения свободы, но с испытательным сроком два года.

В этот период он должен регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменениях места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

По словам юриста Клима Братковского, приговор Южного городского суда Одесской области по этому делу довольно нетипичен.

По ст. 336 УК Украины (уклонение от мобилизации) суды в большинстве своем назначают реальное наказание - три года лишения свободы, и именно такой срок просил прокурор.

Поэтому решение суда ограничиться условным осуждением с испытательным сроком выглядит скорее исключением из практики.

"На мой взгляд, на решение суда повлияло несколько факторов: отсутствие судимостей, искреннее объяснение мотивов, последовательная позиция по религиозным убеждениям, положительные характеристики", - говорит юрист.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что религиозные убеждения не освобождают от мобилизации в условиях военного положения и эта правовая позиция уже подтверждена объединенной палатой Кассационного уголовного суда по делу № 573/838/24. Поэтому оправдание по таким делам сегодня юридически невозможно, добавляет Клим Братковский.