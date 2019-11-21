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Суд обязал венгерские власти извиниться за фейки о беженцах

Новости » В мире     21.11.2019 - 09:59
Суд обязал венгерские власти извиниться за фейки о беженцах
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Речь идет об организованном опросе для венгерских граждан о беженцах

Верховный суд Венгрии постановил, что венгерские власти должны публично извиниться за "вводящее в заблуждение и фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, суд пришел к выводу, что организованный властями страны в 2017 году опрос повредил репутации этой организации - Хельсинкского комитета Венгрии.

"В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерских граждан опрос, в котором шла речь о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами. Кроме того, финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, представители венгерской власти должны извиниться через СМИ и официальный сайт правительства. Агентство AFP сообщает, что власти уже согласились с этим решением суда.

Ранее в Еврокомиссии уже заявляли, что Венгрия распространяет неправдивые новости о миграционной политике Евросоюза, которые строятся на "безумной теории заговора".

По словам официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, "никакого заговора не существует, а страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию".

Напомним, ранее комитет Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на пост еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в том числе, будет отвечать за украинское направление.

Также РБК-Украина писало, что Венгрия согласилась на штраф за неправильное использование средств Евросоюза. Будапешт потеряет более 500 млрд форинтов (1,65 млрд долларов).

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