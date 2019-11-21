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Суд зобов'язав угорську владу вибачитися за фейки про біженців

Новини » В світі     21.11.2019 - 09:59
Суд зобов'язав угорську владу вибачитися за фейки про біженців
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Мова йде про організоване опитування для угорських громадян про біженців

Верховний суд Угорщини ухвалив, що угорська влада повинна публічно вибачитися за тези, які "вводять в оману і фальшиве" зображення фактів про правозахисну організацію, що допомагає біженцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, суд дійшов висновку, що організований владою країни у 2017 році опитування пошкодив репутації цієї організації - Гельсінському комітету Угорщини.

"У 2017 році уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, розіслав мільйонам угорських громадян опитування, мова в якому йшла про "план Сороса" по наповненню Європи біженцями. Крім того, фінансований американським мільярдером Джорджем Соросом Гельсінський комітет нібито захищає права біженців-злочинців, які, завдяки його роботі, отримують м'якіше покарання, ніж звичайні угорці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, представники угорської влади повинні вибачитися через ЗМІ та офіційний сайт уряду. Агентство AFP повідомляє, що влада вже погодилися з цим рішенням суду.

Раніше в Єврокомісії вже заявляли, що Угорщина поширює неправдиві новини про міграційну політику Євросоюзу, яка будується на "божевільній теорії змови".

За словами офіційного представника Єврокомісії Маргаритиса Схінаса, "ніякої змови не існує, а країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію".

Нагадаємо, раніше комітет Європейського парламенту затвердив кандидатуру Олівера Варгеі на посаду єврокомісара з питань сусідства і розширення, який, зокрема, буде відповідати за український напрямок.

Також РБК-Україна писало, що Угорщина погодилася на штраф за неправильне використання коштів Євросоюзу. Будапешт втратить понад 500 млрд форинтів (1,65 млрд доларів).

Угорщина погодилася на штраф за неправильне використання коштів ЄС Угорське питання не повинно заважати співпраці НАТО та України, - Столтенберг
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