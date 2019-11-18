ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ЕП утвердил венгерского еврокомиссара с полномочиями по Украине

Новости » Политика     18.11.2019 - 17:36
Комитет ЕП утвердил венгерского еврокомиссара с полномочиями по Украине
Фото: Оливер Варгеи (wikipedia.org)

Комитет утвердил кандидатуру Оливера Варгеи

Комитет Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на пост еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в том числе, будет отвечать за украинское направление. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что Варгеи утвердили после того, как он заверил членов Европарламента в своей независимости от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я не буду связан или находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра какой-либо страны или любых других представителей какого-либо правительства", - заявил он.

Напомним, ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме Оливеру Варгеи заявила, что ожидает ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели "Восточного партнерства" до середины 2020 года - это программа сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От него также ожидается борьба с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

Ранее она также заявила, что Европейскому союзу необходимо выучить "язык силы" для утверждения европейцев в мире.

В ЕС начали расследование против Британии из-за ситуации с еврокомиссаром
Новости Украины ЕврокомиссияУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь