Суд обязал почтовую службу США срочно доставить избирательные бюллетени

Фото: Трамп и Байден (коллаж РБК-Украина)

Почтовая служба США должна проверить все отделения на предмет задержек избирательных бюллетеней и немедленно отправить их для подсчета голосов. Такое решение принял Окружной суд Калифорнии.

Об этом пишет Reuters.

По решению судьи, необходимо проверить, остались ли бюллетени. Если они остались, их необходимо срочно доставить в избирательные комиссии.

Решение касается штатов Пенсильвания, Южная Каролина, Флорида, Колорадо, Аризона, Алабама и Вайоминг, а также городов Атланта и Хьюстон.

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

После закрытия избирательных участков в течение ночи главные американские СМИ обнародуют предварительные итоги выборов. Они основаны на данных экзит-полов и официальных данных от местных властей, по мере подсчета голосов в каждом штате.

Уже известны предварителные результаты в трех штатах.

РБК-Украина писало, что демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом.