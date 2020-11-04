ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд обязал почтовую службу США срочно доставить избирательные бюллетени

Среда 04 ноября 2020 02:22
Суд обязал почтовую службу США срочно доставить избирательные бюллетени
Фото: Трамп и Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Почтовая служба США должна проверить все отделения на предмет задержек избирательных бюллетеней и немедленно отправить их для подсчета голосов. Такое решение принял Окружной суд Калифорнии.

Об этом пишет Reuters.

По решению судьи, необходимо проверить, остались ли бюллетени. Если они остались, их необходимо срочно доставить в избирательные комиссии.

Решение касается штатов Пенсильвания, Южная Каролина, Флорида, Колорадо, Аризона, Алабама и Вайоминг, а также городов Атланта и Хьюстон.

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

После закрытия избирательных участков в течение ночи главные американские СМИ обнародуют предварительные итоги выборов. Они основаны на данных экзит-полов и официальных данных от местных властей, по мере подсчета голосов в каждом штате.

Уже известны предварителные результаты в трех штатах.

РБК-Украина писало, что демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиВыборы в США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь