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Суд зобов'язав поштову службу США терміново доставити виборчі бюлетені

Середа 04 листопада 2020 02:22
Суд зобов'язав поштову службу США терміново доставити виборчі бюлетені
Фото: Трамп і Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Поштова служба США має перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів і негайно відправити їх для підрахунку голосів. Таке рішення ухвалив Окружний суд Каліфорнії.

Про це пише Reuters.

За рішенням судді, необхідно перевірити, чи залишилися бюлетені. Якщо вони залишилися, їх необхідно терміново доставити в виборчі комісії.

Рішення стосується штатів Пенсільванія, Південна Кароліна, Флорида, Колорадо, Арізона, Алабама і Вайомінг, а також міст Атланта і Х'юстон.

Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.

Після закриття виборчих дільниць протягом ночі головні американські ЗМІ оприлюднили попередні підсумки виборів. Вони засновані на даних екзит-полів і офіційних даних від місцевої влади, у міру підрахунку голосів в кожному штаті.

Вже відомі попередні результати в трьох штатах.

РБК-Україна писало, що демократ Джо Байден очолює рейтинги кандидатів з упевненою перевагою.

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