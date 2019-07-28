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Суд обязал ОИК пересчитать голоса на округе Пашинского

Новости » Выборы 2019    28.07.2019 - 21:10
Суд обязал ОИК пересчитать голоса на округе Пашинского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд обязал ОИК пересчитать голоса на всех избирательных участках округа

Житомирский окружной административный суд обязал Окружную избирательную комиссию округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на выборах в Верховную раду на всех избирательных участках округа. Об этом сообщает Житомир.info.

Суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

"Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64", - говорится в решении суда.

Напомним, ранее Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.

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