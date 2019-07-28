ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд зобов'язав ОВК перерахувати голоси на окрузі Пашинського

Новини » Вибори 2019    28.07.2019 - 21:10
Суд зобов'язав ОВК перерахувати голоси на окрузі Пашинського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд зобов'язав ОВК перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу

Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав Окружну виборчу комісію округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на вибори у Верховну раду на всіх виборчих дільницях округу. Про це повідомляє Житомир.info.

Суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії "Слуга народу" В'ячеслава Сигачова, який просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про підсумки голосування та зобов'язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299).

"Зобов'язати окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на виборчій документації по всіх виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі №64", - говориться в рішенні суду.

Нагадаємо, раніше Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64, де балотувався депутат 8-го скликання Сергій Пашинський.

У "Євросолідарності" вважають безпідставним рішення суду про перерахунок голосів на 119 окрузі ЦВК прийняла оригінальні протоколи з округів 194
Новини України Порошенко Зеленський выборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся