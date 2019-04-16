ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 11:28
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати перевищення службових повноважень голови ВРУ і нецільове використання бюджетних коштів

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія. Постанова була оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що 22 лютого позивач передав в НАБУ заяву про вчинення Парубієм правопорушень, передбачених ст. 210 Кримінального кодексу України ("Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням"), і ст. 364 КК України ("Перевищення службових повноважень").

Детективи НАБУ отримали відомості, однак не внесли до ЄРДР. Позивач звернувся в суд зі скаргою на працівників бюро і з вимогою зобов'язати їх почати розслідування.

"Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню", - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, на початку квітня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на Парубія.

Крім того, раніше в суд надійшли нові позови проти Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО. Позивачі просять визнати голосування незаконним, оскільки воно пройшло з порушенням регламенту.

Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну НАБУ відкрило справу щодо держзради співробітників ДБР
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Андрій ПарубійНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся