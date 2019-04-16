Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Парубія

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати перевищення службових повноважень голови ВРУ і нецільове використання бюджетних коштів

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія. Постанова була оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що 22 лютого позивач передав в НАБУ заяву про вчинення Парубієм правопорушень, передбачених ст. 210 Кримінального кодексу України ("Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням"), і ст. 364 КК України ("Перевищення службових повноважень").

Детективи НАБУ отримали відомості, однак не внесли до ЄРДР. Позивач звернувся в суд зі скаргою на працівників бюро і з вимогою зобов'язати їх почати розслідування.

"Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню", - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, на початку квітня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на Парубія.

Крім того, раніше в суд надійшли нові позови проти Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО. Позивачі просять визнати голосування незаконним, оскільки воно пройшло з порушенням регламенту.