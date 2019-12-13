Суд обязал НАБУ открыть дела в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению адвоката Игоря Голованя в интересах Петра Порошенко о совершении несколькими лицами уголовных правонарушений. Об этом сообщает "5 канал".

В частности, речь идет о директоре ГБР Романе Трубе, руководителе Офиса президента Украины Андрее Богдане, заместителе руководителя Офиса президента Андрее Смирнове.

Как сообщается, уголовные правонарушения с предварительной квалификацией: по ч. 2 ст. 344 УК Украины; по ч. 1-2 ст. 369 п. 2 УК Украины; по ч. 2 ст. 387 УК Украины; покушение на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 372 УК Украины.