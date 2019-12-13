ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко выступает за ужесточение санкций против России

Новости » Политика     13.12.2019 - 11:00
Порошенко выступает за ужесточение санкций против России
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба "Европейской солидарности")

Порошенко уверен, что санкции против РФ должны быть не только продолжены, но и усилены

Санкции против России должны быть не только продолжены, но и усилены. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко в интервью "Радио Свобода".

В частности, Порошенко пообещал, что пока длится российская агрессия, все его усилия будут направлены на укрепление мировой коалиции в поддержку Украины.

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и это задание было успешно выполнено", – напомнил Порошенко.

"До тех пор, пока оккупирована земля Украины, включительно с Донбассом и Крымом, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию зацементировать", – пообещал Порошенко.

Он сообщил, что решение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что выступает не просто за продление санкций против России. По убеждению Порошенко, они должны быть усилены.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, бесспорно, заслуживает ужесточения санкций", – отмечает Порошенко.

По словам Порошенко, речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском трибунале, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море.

"И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследований крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включительно с Военным трибуналом в Гааге, должна наступить", – убежден Порошенко.

У Европейского совета нет оснований для отмены санкций против РФ, - Кулеба Олимпийский комитет Британии призвал усилить санкции против России
Новости Украины Порошенко ПетрСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь