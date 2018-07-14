Суд обязал Johnson&Johnson выплатить пострадавшим от продукции компании 4,6 млрд долларов

Суд присяжных обязал компанию J&J выплатить 4,6 млрд долларов 22 пострадавшим женщинам

Суд города Сент-Луис штата Миссури, США обязал компанию Johnson&Johnson выплатить 550 млн долларов компенсации морального ущерба 22 истцам, а также более чем 4,1 млрд долларов за нанесенный вред. Сама компания отрицает обвинения и заявила о намерении подать апелляцию, сообщает Bloomberg.

По заявлению женщин, использование асбеста в детской присыпке Johnson's Baby Powder приводило к появлению раковых заболеваний у пользователей, но компания об этом не предупредила.

Адвокат истцов заявил, что J&J было известно о загрязнении их продукции. Он заявил, что компания удерживала данную информацию в секрете от общественности.

Сама компания отрицает все обвинения, пресс-секретарь Johnson&Johnson Кэрол Гудвич заявила что "вердикт стал результатом принципиально несправедливого судового процесса". Она считает обвинения в загрязнении их продукции фальшивыми как и результаты тестирования.

Профессор права Антонио Сабино из Нью Йоркского Университета Святого Иоанна считает что штраф в размере 4 миллиардов долларов будет считаться чрезмерным в соответствии с принципами Верховного суда. С его слов, у компании есть все шансы снизить данную сумму.

Ранее компания уже обвинялась и проигрывала в нескольких процессах по поводу талька. Самым крупным стал штраф в размере 417 млн долларов вынесенный судом Лос-Анджелеса по заявлению женщины которая заявила, что заболела раком после использования продукции компании J&J.

Напомним, ранее суд обязал компанию Johnson&Johnson выплатить 110 млн долларов женщине, которая заболела раком после использования продукции компании. Женщина пользовалась продукцией компании 40 лет, но в 2012 году у нее диагностировали рак яичников.