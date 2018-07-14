Суд зобов'язав Johnson&Johnson виплатити постраждалим від продукції компанії 4,6 млрд доларів

Суд присяжних зобов'язав компанію J&J виплатити 4,6 млрд доларів 22 постраждалим жінкам

Суд міста Сент-Луїс штату Міссурі, США зобов'язав компанію Johnson&Johnson виплатити 550 млн доларів компенсації моральної шкоди 22 позивачам, а також більш ніж 4,1 млрд доларів за завдану шкоду. Сама компанія заперечує звинувачення і заявила про намір подати апеляцію, повідомляє Bloomberg.

За заявою жінок, використання азбесту в дитячій присипці Johnson's Baby Powder призводило до появи ракових захворювань у користувачів, але компанія про це не попередила.

Адвокат позивачів заявив, що J&J було відомо про забруднення їх продукції. Він заявив, що компанія утримувала цю інформацію в таємниці від громадськості.

Сама компанія заперечує всі звинувачення, прес-секретар Johnson&Johnson Керол Гудвич заявила що "вердикт став результатом принципово несправедливого судового процесу". Вона вважає звинувачення в забрудненні їх продукції фальшивими як і результати тестування.

Професор права Антоніо Сабіно з Нью Йоркського Університету Святого Іоанна вважає, що штраф у розмірі 4 мільярдів доларів буде вважатися надмірним відповідно до принципів Верховного суду. З його слів, у компанії є всі шанси знизити цю суму.

Раніше компанія вже звинувачувалася й програвала у кількох процесах з приводу тальку. Найбільшим став штраф у розмірі 417 млн доларів винесений судом Лос-Анджелеса за заявою жінки, яка заявила, що захворіла на рак після використання продукції компанії J&J.

Нагадаємо, раніше суд зобов'язав компанію Johnson&Johnson виплатити 110 млн доларів жінці, яка захворіла на рак після використання продукції компанії. Жінка користувалася продукцією компанії 40 років, але у 2012 році у неї діагностували рак яєчників.