Суд зобов'язав детективів НАБУ почати розслідування щодо Яценюка та Петренка

Фото: Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Яценюк і Петренко підозрюються у розтраті держкоштів та відмиванні доходів

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження щодо колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павла Петренка. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Українські новини".

Зокрема, 17 жовтня 2018 року суд ухвалив рішення, що детективи НАБУ мають розслідувати розтрату державних коштів у великих обсягах і відмивання доходів Яценюком та Петренком.

У судових матеріалах вказано, що заявник у суді зазначав, що НАБУ раніше відмовилося почати відповідне кримінальне провадження за його зверненням, у зв'язку з чим він звернувся зі скаргою до суду.

Суд його задовольнив позов і зобов'язав почати розслідування щодо Яценюка, Петренка, а також одного із заступників міністра юстиції та керівника секретаріату держсекретаря Мін'юсту.

Суд зобов'язав НАБУ відкрити провадження за статтями: 364 (зловживання владою або службовим становищем), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), 366 (службове підроблення) та 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу. Обставини можливих злочинів не зазначаються.

Нагадаємо, у екс-заступника міністра юстиції Павла Мороза пройшли обшуки у квартирі у справі щодо хабарів Мін’юсту. Під час обшуку вилучили гербову печатку №8 Другої Київської державної нотаріальної контори та штамп державного нотаріуса цієї ж контори. За правилами, ці печатки мають бути в єдиному примірнику і зберігатися у сейфах установи, якій вони належать.

Зазначимо, у квітні група народних депутатів фракції "Народний фронт" відвідала Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з вимогою розслідувати факти політичної корупції і "брудної кампанії" проти екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, які озвучив нардеп-втікач Олександр Онищенко в інтерв'ю виданню The Independent.