Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции Пашинского

Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Судебное заседание было перенесено на пятницу, 18 октября, на 12:30.

Отмечается, что прокурору нужно достать документы о месте регистрации.

Во время судебного заседания было объявлено, что Пашинского на поруки готовы взять Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь, а таже Андрей Парубий и Александр Турчинов.

Напомним, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева отправил Пашинского под арест. До этого Государственное бюро расследований просило взять бывшего народного депутата под стражу без права внесения залога.

Пашинского арестовали по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад. В частности, тогда перепалка бывшего нардепа с ним закончилась стрельбой, в результате которой Химикус получил ранения. Дело Пашинского закрывали в виду того, что он якобы действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает уголовную ответственность. В то же время действия Химикуса были признаны "общественно опасными".