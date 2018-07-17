Дело экс-главы ГСЧС Бочковского сегодня рассматривает апелляционный суд

Киевский апелляционный административный суд рассматривает возобновление Бочковского на должности

Киевский апелляционный административный суд сегодня, 17 июля 2018 года, начал рассмотрение дела бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского. Рассматривается апелляция МВД о возобновлении Бочковского в должности, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, 26.04.2018 решением Окружного административного суда Киева признано противоправным распоряжение Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС.

"Его (Бочковского, - ред.) восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015",- сообщили в суде.

В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Бочковский не будет восстановлен в должности.

Напомним, 26 июня 2018 года экс-главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковському начали выплачивать зарплату.

Добавим, что в марте 2015 года Бочковский, который на тот момент был главой ГСЧС и его заместитель были арестованы во время заседания Кабмина. Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении убытков государству в размере свыше 6,5 млн гривен.