ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию

Новости » Политика    02.10.2019 - 09:25
Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы"

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства о перелетах Андрея Богдана, главы Офиса президента. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о перелетах Богдана в Россию и в направлении Беларуси, говорится в расследовании журналистов.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только с официального источника. Которым есть соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - сказал адвокат журналистам "Схем" Анатолий Попов.

Отметим, в августе глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск против "Схем" - о защите чести и достоинства. Ответчиками указаны главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая и журналисты программы Максим Савчук и Валерия Егошин.

Напомним, что в расследовании журналистов говорилось о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом. Об участии Богдана в переговорах, которые проходили в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы.

Кроме того, в расследовании "Схем" говорилось, что Богдан получил от третьего президента Виктора Ющенко звание заслуженного юриста за то, чего в действительности не было.

Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха Апелляционный суд не стал арестовывать Колесникова
Новости Украины Николай АзаровРоссийская ФедерацияАндрей БогданСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь