Суд обрав запобіжний захід найбільшій забудовниці Києва

Справа про заволодіння землею

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що НАБУ і САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн гривень.

Як з'ясували правоохоронці, у схемі брали участь екснардеп від "Партії регіонів", двоє його підконтрольних осіб, столична забудовниця та колишній керівник обласного Держгеокадастру.

Навесні 2021 року, під час конфлікту за контроль над оптовим ринком під Києвом, забудовниця через чиновників оформила ділянку в оренду на своє товариство.

Частину землі потім передали дев'ятьом особам і продали пов'язаним із забудовницею компаніям.

Екснардеп і забудовниця підписали меморандум про спільне використання землі, а його довірена особа стала бенефіціаром компаній-власників ділянок.

Подальшому розпорядженню землі завадив арешт за клопотанням САП.