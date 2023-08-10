Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Він має носити електронний браслет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію із зали суду.
"Застосувати до Дубінського Олександра Анатолійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила суддя.
Вказаний запобіжний захід визначений на два місяці - до 8 жовтня.
Крім того, за рішенням суду нардеп зобов'язаний:
Зазначимо, що саме про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.
Нагадаємо, що народному позафракційному депутату Олександру Дубінському вчора повідомили про підозру в службовому підробленні ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.
При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентаря.
Примітно, що раніше в ЗМІ та мережі "злили" документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Автором публікації є співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, під час воєнного стану Дубінський виїхав за кордон на відпочинок під виглядом лікування свого батька. А насправді ж нібито відпочивав разом зі супутницею в іспанській Барселоні.
Крім того, сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Наразі щодо цього також йдуть слідчі дії.
Додамо, що 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського, а вже наступного дня його допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.