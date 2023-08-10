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Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Фото: народний депутата Олександр Дубінський Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Він має носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію із зали суду.

"Застосувати до Дубінського Олександра Анатолійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила суддя.

Вказаний запобіжний захід визначений на два місяці - до 8 жовтня.

Крім того, за рішенням суду нардеп зобов'язаний:

  • прибувати до слідчого прокурора та слідчого судді за кожним викликом,
  • не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого прокурора суду,
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місце роботи,
  • утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні,
  • здати на зберігання закордонні паспорти,
  • носити електронний браслет.

Зазначимо, що саме про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.

Справа Дубінського про виїзд за кордон

Нагадаємо, що народному позафракційному депутату Олександру Дубінському вчора повідомили про підозру в службовому підробленні ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентаря.

Примітно, що раніше в ЗМІ та мережі "злили" документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Автором публікації є співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, під час воєнного стану Дубінський виїхав за кордон на відпочинок під виглядом лікування свого батька. А насправді ж нібито відпочивав разом зі супутницею в іспанській Барселоні.

Крім того, сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Наразі щодо цього також йдуть слідчі дії.

Додамо, що 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського, а вже наступного дня його допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.

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