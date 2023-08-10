Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

"Применить к Дубинскому Александру Анатольевичу меру пресечения в виде личного обязательства", - объявила судья.

Указанная мера пресечения определена на два месяца - до 8 октября.

Кроме того, по решению суда нардеп Дубинский обязуется:

прибывать к следователю прокурору и следователю судьи по каждому вызову,

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора суда,

сообщать об изменении своего места жительства и месте работы,

воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве,

сдать на хранение загранпаспорта,

носить электронный браслет.

Отметим, что именно о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.

Дело Дубинского о выезде за границу

Напомним, что народному внефракционному депутату Александру Дубинскому вчера сообщили о подозрении в служебном подлоге ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария.

Примечательно, что ранее в СМИ и сети "слили" документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Автором публикации является соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, во время военного положения Дубинский уехал за границу на отдых под видом лечения своего отца. А ведь на самом деле отдыхал вместе со спутницей в испанской Барселоне.

Кроме того, сам Дубинский, находясь за границей, подписывал официальные документы, которые могут указывать на их подделку. По этому поводу также идут следственные действия.

Добавим, что 3 августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского, а на следующий день его допрашивали в Государственном бюро расследований в Киеве.

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