Суд обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Маркушину

Що передувало

Маркушин опинився під слідством через виїзд за кордон у серпні 2022 року. Він підозрюється в незаконному перетині державного кордону, оскільки, за версією правоохоронців, він виїхав до Італії не з метою допомогти військовим, а щоб побачити свого 2-річного сина.

Сам мер стверджує, що виїхав після дозволу від Київської обласної військової адміністрації, повернувшись із дронами для фронту.

За його словами, обласна поліція не знайшла порушень, але ДБР відкрило справу через два дні після повернення.

Міський голова пояснив, що є єдиним опікуном сина, адже його дружина померла через місяць після пологів. Він зазначив, що мав право виїхати до сина без додаткових дозволів, а офіційний виїзд був пов'язаний з волонтерською діяльністю.

Прокуратура ж звинувачує його в тому, що він не надав документів, які б підтвердили його волонтерську роботу, і просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави.

Зауважимо, що в травні минулого року в Ірпінській міськраді та в мера Ірпеня Олександра Маркушина пройшли обшуки.

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