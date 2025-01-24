Суд избрал меру пресечения городскому голове Ирпеня Маркушину

Что предшествовало

Маркушин оказался под следствием из-за выезда за границу в августе 2022 года. Он подозревается в незаконном пересечении государственной границы, поскольку, по версии правоохранителей, он уехал в Италию не с целью помочь военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Сам мэр утверждает, что уехал после разрешения Киевской областной военной администрации, вернувшись с дронами для фронта.

По его словам, областная полиция не нашла нарушений, но ДБР открыло дело через два дня после возвращения.

Мэр пояснил, что является единственным опекуном сына, ведь его жена умерла через месяц после родов. Он отметил, что имел право уехать к сыну без дополнительных разрешений, а официальный выезд был связан с волонтерской деятельностью.

Прокуратура же обвиняет его в том, что он не предоставил документов, подтверждающих его волонтерскую работу, и просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога.

Заметим, что в мае прошлого года в Ирпенском горсовете и у мэра Ирпеня Александра Маркушина прошли обыски.

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