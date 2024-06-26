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Суд обрав запобіжний захід меру Мукачева Балозі

Фото: мер Мукачева Андрій Балога (facebook.com/andriybaloha)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду та пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га", - повідомили в САП.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн гривень застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Що відомо про справу

Сьогодні 26 червня, меру Мукачева Андрію Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн гривень.

Дії міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Голові райради інкриміновано ч. 3 ст. 27 (співучасть у кримінальному правопорушенні), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

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