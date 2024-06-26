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Суд избрал меру пресечения мэру Мукачево Балоге

Фото: мэр Мукачево Андрей Балога (facebook.com/andriybaloha)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда и пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения к городскому голове на Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более ", - сообщили в САП.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн гривен залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Что известно о деле

Сегодня 26 июня, мэру Мукачево Андрею Балогу и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью продажи коммунальной земли площадью более 3 га по заниженной цене, что привело к убыткам в размере 74,9 млн гривен.

Действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Председателю райсовета инкриминировано ч. 3 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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СудМукачевоАнтикоррупционный суд