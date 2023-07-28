UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації

Фото: Олексій Сальніков, голова Державної судової адміністрації (facebook.com/CourtGovUa)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Застосувати стосовно підозрюваного Сальнікова Олексія Олександровича 18 листопада 1981 року народження запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 тисяч 200 гривень", - йдеться у рішенні судді.

У разі внесення застави Сальніков має носити електронний браслет, а також не спілкуватися зі свідками у справі.

Варто зазначити, що САП просила призначити для Сальнікова заставу у розмірі 1,07 млн грн. В обґрунтуванні йшлося про те, що зарплата голови Державної судової адміністрації за останні три роки становила понад 3,5 млн грн. Також він декларував наявність готівки на 1 млн грн.

Сальніков від себе додав, що обіцяє "не переховуватись, не впливати на свідків і готовий займати проактивну позицію, щоб спростувати всі закиди слідства".

Що передувало

Нагадаємо, Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційної компанії. Також йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА отримав від фізичної особи 7,5 тисяч доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудкоррупцияАнтікоррупційний суд