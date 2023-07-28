RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации

Фото: Алексей Сальников, глава Государственной судебной администрации (facebook.com/CourtGovUa)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд назначил главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову залог в размере 805 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Применить в отношении подозреваемого Сальникова Алексея Александровича 18 ноября 1981 года рождения меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 805 тысяч 200 гривен", - говорится в решении судьи.

В случае внесения залога, Сальников должен носить электронный браслет, а также не общаться со свидетелями по делу.

Стоит отметить, что САП просила назначить Сальникову залог в размере 1,07 млн грн. В обосновании говорилось, что зарплата главы Государственной судебной администрации за последние три года составляла более 3,5 млн грн. Также он декларировал наличие наличных денег на 1 млн грн.

Сальников от себя добавил, что "обещает не скрываться, не влиять на свидетелей и готов занимать проактивную позицию, чтобы опровергнуть все упреки следствия".

Что предшествовало

Напомним, Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческой компании. Также ему инкриминируют завладение чужим имуществом путём обмана.

Установлено, что в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудкоррупцияАнтикоррупционный суд