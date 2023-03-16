Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Пивоварському

У четвер, 16 березня, Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Також він зобов'язаний:

Пивоварський зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили колишньому міністру інфраструктури та його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

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