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Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Пивоварскому

Фото: Андрей Пивоварский (mtu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 16 марта, Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Пивоварский обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем.

Также он обязан:

  • прибывать по каждому требованию к следственному детективу, суду, прокурору;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с людьми, связанными с уголовным производством.

Напомним, правоохранители сообщили бывшему министру инфраструктуры и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн долларов.

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Антикоррупционный суд