Збитки на понад 30 млн гривень: екс-міністру інфраструктури повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили колишньому міністру інфраструктури та його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

НАБУ не наводить ім'я фігуранта, але йдеться про події 2015 року, коли міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський. Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.

Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

Місцеперебування екс-першого заступника не встановлене, тому йому повідомили у підозру заочно.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із держпідприємством "Адміністрація морських портів України" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

Встановлено, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування та всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ".

Повідомляється, що розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи розпочали восени 2019 року.

За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 роки через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів, які наразі й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й упродовж наступних періодів.

Як повідомлялося раніше, колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Його звільнили з посади та арештували з можливістю вийти під заставу у сумі 50 млн гривень.

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