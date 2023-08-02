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Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу від ОПЗЖ Рабіновичу

Фото: Вадим Рабінович, колишній депутат від фракції ОПЗЖ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", - пише пресслужба. 

Що цьому передувало? 

Вадиму Рабіновичу, внаслідок розповсюдження антиукраїнської пропаганди серед населення й політичного керівництва країн ЄС, оголосили про підозру в державній зраді. Колишньому народному депутату загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як відзначила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, Рабіновича також оголосять у розшук

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Рабінович