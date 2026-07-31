Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який вбив лікарку під час ВЛК

Нагадаємо, трагедія сталася 29 липня близько 15:30 у позаштатній військово-лікарській комісії №1 при Подільському районному ТЦК Києва. Киянина доставили туди для проходження ВЛК, оскільки він перебував у розшуку через непроходження медогляду.

Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль і просив відпустити на кілька днів. Однак, зрозумівши, що його визнають придатним до служби, чоловік завдав 55-річній лікарці-хірургу близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки.