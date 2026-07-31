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Суд избрал меру пресечения мужчине, который убил врача во время ВЛК

15:30 31.07.2026 Пт
1 мин
Подозреваемому грозит пожизненное заключение
aimg Валерия Абабина
Фото: Подозреваемого в убийстве врача ВЛК заключили под стражу (Getty Images)

Мужчина, который 29 июля убил 55-летнего врача-хирурга во время прохождения ВЛК в Подольском ТЦК Киева, заключен под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Мужчину задержали следователи Подольского управления полиции. Ему объявили подозрение по пункту 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство лица в связи с исполнением служебного долга.

Фото: Мужчина задержаный за убийство врача ВЛК (t.me/gunpKyiv)

По этой статье ему грозит пожизненное заключение. Подольский районный суд Киева направил подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Напомним, трагедия произошла 29 июля около 15:30 во внештатной военно-врачебной комиссии №1 при Подольском районном ТЦК Киева. Киевлянина доставили туда для прохождения ВЛК, поскольку он находился в розыске из-за непрохождения медосмотра.

По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. Однако, поняв, что его признают пригодным к службе , мужчина нанес 55-летнему врачу-хирургу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.

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