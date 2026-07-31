Суд избрал меру пресечения мужчине, который убил врача во время ВЛК

Напомним, трагедия произошла 29 июля около 15:30 во внештатной военно-врачебной комиссии №1 при Подольском районном ТЦК Киева. Киевлянина доставили туда для прохождения ВЛК, поскольку он находился в розыске из-за непрохождения медосмотра.

По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. Однако, поняв, что его признают пригодным к службе , мужчина нанес 55-летнему врачу-хирургу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.