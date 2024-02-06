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Суд обрав директору "Львівського арсеналу" запобіжний захід

Фото: Суд обрав директору "Львівського арсеналу" запобіжний захід (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітньову суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Центру протидії корупції.

Збітневу заборонено залишати певне житло з 12 години дня до 8 години ранку.

Також йому потрібно буде здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з певними слідством особами, а також носити електронний браслет

Сторони не змогли зійтись на думку щодо запобіжного заходу. Прокурор ОГП наполягав на варті із заставою в 268 млн грн., а захист просив не обмежувати свободу підозрюваного взагалі або дозволити йому перебувати вдома 20 годин на добу, з 12 дня до 8 ранку.

Скандал зі "Львівським арсеналом"

Нагадаємо, що у січні Міноборони відсудило у "Львівського арсеналу" на суму 1.5 млрд гривень.

Восени 2022 року Міністерство оборони України підписало контракт із "Львівським арсеналом" на 1,4 млрд гривень. Згідно з договором, компанія повинна була постачати мінометні постріли калібру 120 мм та 82 мм. Перші постачання було заплановано на грудень 2022 року, але Міноборони не отримало жодного снаряда.

Раніше СБУ провела обшук у колишнього та нинішнього чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". Їх підозрюють у розкраданні майже 1.5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

До слова, в Офісі генпрокурора України попросили заарештувати підозрюваних у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень.

 

 

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