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Суд избрал директору "Львовского арсенала" меру пресечения

Фото: Суд избрал директору "Львовского арсенала" меру пресечения (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия коррупции.

Збитневу запрещено покидать определенное жилье с 12 часов дня до 8 часов утра.

Также ему нужно будет сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенными следствием лицами, а также носить электронный браслет

Стороны не смогли сойтись во мнении относительно меры пресечения. Прокурор ОГП настаивал на страже с залогом в 268 млн грн., а защита просила не ограничивать свободу подозреваемого вообще или же разрешить ему находиться дома 20 часов в сутки, с 12 дня до 8 утра.

Скандал со "Львовским арсеналом"

Напомним, что в январе Минобороны отсудило у "Львовского арсенала" на сумму 1.5 млрд гривен.

Осенью 2022 года Министерство обороны Украины подписало контракт с "Львовским арсеналом" на 1,4 млрд гривен. Согласно договору, компания должна была поставлять минометные выстрелы калибра 120 мм и 82 мм. Первые поставки были запланированы на декабрь 2022 года, но Минобороны не получило ни одного снаряда.

Ранее СБУ провела обыск у бывшего и нынешнего чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1.5 млрд гривн на закупке снарядов для ВСУ.

К слову, в Офисе генпрокурора Украины попросили арестовать подозреваемых по делу о хищении 1,5 млрд гривен.

 

 

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