Суд обнародовал решение о необходимости увольнения 4 членов НКРЭКУ

"Обязать Кабинет министров совершить действия по рассмотрению вопроса об освобождении от должностей членов НКРЭКУ Тарасюка, Бабий, Кайдаша и Магды или о продлении срока их полномочий в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в резолютивной части судебного решения.

Оно может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционной инстанции. В противном случае решение вступит в силу с 29 апреля.

Согласно полному тексту решения, все 4 члена НКРЭКУ, законность полномочий которых исследовалась в судебном процессе, на суд не явились, хотя были привлечены в качестве третьей стороны.

В итоге суд признал правовой статус главы НРКЭКУ и еще троих членов - Ольги Бабий, Руслана Кайдаша и Алексея Магды - сомнительным и требующим срочного урегулирования.

"В результате такой бездеятельности (правительства, - ред.) остается непонятным в каком именно статусе находятся Лица 1-4 (вышеупомянутые члены НКРЭКУ, - ред.) в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в решении суда.

Основным аргументом суда стало то, что 4 из 7 членов НКРЭКУ была назначены без конкурса, временно и на срок не более 3 месяцев. Соответственно их полномочия истекли 29 января 2020 г. Однако вопреки указам об их временном назначении, эти члены НКРЭКУ продолжают занимать должности до текущего момента.

Такое решение суд вынес по иску компании "Техноинвест" (Киевская область).