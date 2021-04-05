Суд оприлюднив рішення про необхідність звільнення 4 членів НКРЕКП

"Зобов'язати Кабінет міністрів вчинити дії щодо розгляду питання про звільнення з посад членів НКРЕКП Тарасюка, Бабій, Кайдаша і Магди або про продовження строку їх повноважень відповідно до вимогам законодавства", - йдеться у резолютивній частині судового рішення.

Воно може бути оскаржене протягом 30 днів апеляційної інстанції. В іншому разі рішення набуде чинності з 29 квітня.

Згідно з повним текстом рішення, всі 4 члени НКРЕКП, законність повноважень яких досліджувалася в судовому процесі, на суд не з'явилися, хоча були залучені в якості третьої сторони.

В результаті суд визнав правовий статус глави НКРЕКП і ще трьох членів - Ольги Бабій, Руслана Кайдаша і Олексія Магди - сумнівним і таким, що потребує термінового врегулювання.

"В результаті такої бездіяльності (уряду - ред.) залишається незрозумілим в якому саме статусі перебувають Особи 1-4 (вищезгадані члени НКРЕКП, - ред.) у складі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться у рішенні суду.

Основним аргументом суду стало те, що 4 з 7 членів НКРЕКП було призначено без конкурсу, тимчасово і на термін не більше 3 місяців. Відповідно їхні повноваження закінчилися 29 січня 2020 р. Однак всупереч указам про їх тимчасове призначення, ці члени НКРЕКП продовжують обіймати посади до поточного моменту.

Таке рішення суд виніс за позовом компанії "Техноінвест" (Київська область).