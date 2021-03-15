КСУ рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в письменном производстве

Конституционный суд Украины рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в порядке письменного производства.

Такое решение было принято судом во время заседания Большой палаты КСУ 11 марта, говорится в сообщении суда.

Рассмотрение дела в порядке письменного производства не предусматривает заслушивание участников дела, задания вопросов по сути дела как судьями, так и участниками процесса друг другу.

Конституционное представление 50 народных депутатов относительно несоответствия Конституции указов президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ - Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды - поступило в суд 4 ноября 2020 года.

Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный суд относительно признания противоречащими конституции положения закона "Об НКРЭКУ ", которые позволили президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, и утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов была открыто 15 января 2021 года.