Суд над Януковичем: защита просит заслушать показания Герман

Защиту обвиняют в попытке запутать суд появлением новых свидетелей

Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, сегодня может заслушать показания его бывшего пресс-секретаря, экс-нардепа Анны Герман. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В начале заседания судья Владислав Девятко отметил, что в суд не явились свидетели защиты Николай Азаров и бывший охранник Януковича Константин Кобзарь.

"В суд прибыла Анна Герман, которая готова давать показания по делу", - отметил адвокат.

В то же время прокуроры заявили, что защита пытается запутать суд появлением новых свидетелей. Отметим, накануне заседание по делу Януковича не произошло из-за того, что свидетели не прибыли в суд.

Напомним, на прошлом заседании охранник Януковича рассказал, как изменил присяге и сбежал вместе с экс-президентом.