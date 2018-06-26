Суд над Януковичем: захист просить заслухати свідчення Герман

Захист звинувачують у спробі заплутати суд появою нових свідків

Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу про держзраду колишнього президента Віктора Януковича, сьогодні може заслухати свідчення його колишнього прес-секретаря, екс-нардепа Ганни Герман. Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент РБК-Україна.

На початку засідання суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що в суд не з'явилися свідки захисту Микола Азаров і колишній охоронець Януковича Костянтин Кобзар.

"До суду прибула Ганна Герман, яка готова давати покази у справі", - зазначив адвокат.

У той же час прокурори заявили, що захист намагається заплутати суд появою нових свідків. Відзначимо, напередодні засідання по справі Януковича не відбулося через те, що свідки не прибули до суду.

Нагадаємо, на минулому засіданні охоронець Януковича розповів, як зрадив присязі і втік разом з екс-президентом.