Охранник Януковича рассказал, как изменил присяге и сбежал вместе с экс-президентом

Офицер охраны службы безопасности рассказал детали побега Януковича

Закрепленный офицер охраны службы безопасности экс-президента Украины Сергей Бернацкий в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, как изменил присяге и сбежал вместе с Януковичем. Об этом он в качестве свидетеля рассказал в суде, передает корреспондент РБК-Украина.

"После вылета уже непосредственно перед посадкой в Харькове мне позвонил Кобзарь (Константин Кобзарь личный охранник Януковича, - ред.) и передал от сотрудников в резиденции Межигорье, что большое количество людей хотят захватить Межигорье. Он просил доложить об этом президенту. Президент поручил мне найти Якименко (Александр Якименко, глава СБУ при Януковиче, - ред.). Тогда мы пошли на посадку в аэропорту Харькова. Янукович вышел из самолета и общался с кем-то", - сказал офицер.

По его словам, далее они прибыли в Харьковскую госадминистрацию.

"Там Янукович общался с Добкиным (Михаил Добкин, глава Харьковской ОГА в 2014 г) и Клюевым (Андрей Клюев, глава Администрации президента при Януковиче, - ред.). После полуночи мы своими силами обеспечили охрану, а к 7 часам утра заехали автомобили кортежа. Далее сослуживцы мне рассказали, что охранника Иванцова ранили, когда обстреляли автомобиль. Я видел даже отверстия в этой машине. После того, как автомобили кортежа прибыли, сотрудники начали готовить автомобиль для президента" , - добавил он.

Также офицер сказал, что когда стало известно, что аэропорт в Донецке закрыт, было принято решение выезжаать автомобилем.

"Мы сели в автомобили и уехали. Мы приехали в дом Рената Ахметова", - добавил свидетель.

Он отметил, что далее было принято решение уезжать в Крым.

"Далее было принято решение уезжать в Крым, что мы и сделали. Я находился в автомобиле с президентом. Было уже темное время суток. В Крым мы добрались с пересадкой и посадкой в самолет. В Крым мы прибыли на самолете где-то в первой половине дня 23 февраля 2014. Мы должны были ехать по рабочим планам в Симферополь или Севастополь. Для президента должна была готовиться дача. После того, как Яцуба уехал (Владимир Яцуба бывший глава Севастопольской горгосадминистрации, - ред.), я слышал, что в Севастополе состоялся крупномасштабный митинг. По результатам митинга было принято решение создавать отряды самообороны, как я слышал. Тогда планировалось провести референдум и выйти из состава Украины. Янукович говорил, что есть опасность раскола Украины. Он говорил, что пророссийски настроенные граждане никогда не смиряться с радикальными активистами. Он говорил, что существует два сценария: либо поднять флаги и собрать вокруг себя сторонников, но такие действия привели бы к гражданской войне, либо временно выехать за территорию Украины и законным путем навести порядок в Украине", - резюмировал Бернацкий.

Он заявил, что на службе по охране Януковича не прибывает в данный момент времени.

"С Януковичем я прибывал до мая-июня 2014 года. Я прибывал с ним в качестве первого помощника",- сообщил он.

Отметим, согласно статье 5 Закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", после прекращения полномочий президент Украины обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был смещен с поста в порядке импичмента.

Напомним, 22 июня 2018 года в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, начался допрос его бывшего охранника Сергея Бернацкого.