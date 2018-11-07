Зайцевой и Дронову продлили содержание под стражей

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Зайцевой и Дронову продлили арест до 5 января 2019 года

Киевский районный суд Харькова сегодня, 8 ноября, продолжил подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову содержания под стражей на 60 суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Зайцева и Дронов будут оставаться под стражей до 5 января 2019 года.

Защита подозреваемых ходатайствовал об изменении меры пресечения. Адвокаты заявляют, что Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.

Во время суда адвокат пострадавших Лариса Матвеева заявила, что экспертиза подтвердила, что Дронов также ехал с нарушением ПДД.

"Провели дополнительную экспертизу. Она записана с соблюдением формальностей. Есть выводы. Экспертиза подтвердила, что Дронов находился в пределах перекрестка", - рассказала она.

Следующее судебное заседание состоится 13 ноября. На нем озвучат результат новой экспертизы, которую инициировала защита Дронова.

Напомним, ранее в Центре психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины подтвердили, что Зайцева, которая была за рулем автомобиля, который наехал на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время ДТП была в состоянии наркотического опьянения.

Вечером 18 октября в центре Харькова столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Зайцева, вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.