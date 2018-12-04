Суд призначив Зайцевій додаткову експертизу

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Суд визначив провести додаткову експертизу до 10 грудня

Суд у справі смертельної аварії в Харкові, яка відбулася 18 жовтня 2017 року, призначив додаткову експертизу стосовно обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МедіаПорт".

Повідомляється, що суддя по справі про ДТП частково задовольнив клопотання захисника другого фігуранта справи Геннадія Дронова про призначення додаткової експертизи.

"Задовольнити частково. Призначити додаткову судово-медичну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації. На розгляд експертів поставити питання, чи була Зайцева 18.10.17 під дією вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів", - зачитав суддя.

Суд прийняв рішення провести додаткову експертизу до 10 грудня.

Наступне засідання призначено на 11 грудня.

Нагадаємо, напередодні арешт Зайцевої та іншого підозрюваного Геннадія Дронова продлили до 5 січня 2019 року.

18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водія знаходяться на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.