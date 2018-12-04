ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд призначив Зайцевій додаткову експертизу

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 19:02
Суд призначив Зайцевій додаткову експертизу
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Суд визначив провести додаткову експертизу до 10 грудня

Суд у справі смертельної аварії в Харкові, яка відбулася 18 жовтня 2017 року, призначив додаткову експертизу стосовно обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МедіаПорт".

Повідомляється, що суддя по справі про ДТП частково задовольнив клопотання захисника другого фігуранта справи Геннадія Дронова про призначення додаткової експертизи.

"Задовольнити частково. Призначити додаткову судово-медичну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації. На розгляд експертів поставити питання, чи була Зайцева 18.10.17 під дією вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів", - зачитав суддя.

Суд прийняв рішення провести додаткову експертизу до 10 грудня.

Наступне засідання призначено на 11 грудня.

Нагадаємо, напередодні арешт Зайцевої та іншого підозрюваного Геннадія Дронова продлили до 5 січня 2019 року.

18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водія знаходяться на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.

Світлична: консультативна місія ЄС продовжить роботу в Харківській області ЗСУ у Харківській області отримали команду першої черги резерву
Новини України ДТПХарків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся