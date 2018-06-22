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Суд назначил экспертизу почерка Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданство

НовостиПолитика    22.06.2018 - 18:28
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Суд назначил экспертизу почерка на заявлении о приеме в 2015 году в украинское гражданство

Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил экспертизу почерка лидера "Руха новых сил", екс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на его заявлении о приеме в украинское гражданство. Об этом сообщил в Facebook адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Суд назначил экспертизу почерка на заявлении о приеме в 2015 году в украинское гражданство, а так же с целью проведения объективной и прозрачной экспертизы рекомендовал экспертному учреждению привлечь к этому процессу иностранного эксперта", - сказал адвокат.

Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе Украины по процедуре реадмиссии. Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия миграционной службы и Государственной пограничной службы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать миграционную службу отменить соответствующее решение. 

Отметим, Саакашвили подал иск на президента Украины Петра Порошенко, поскольку считает, что его незаконно лишили украинского гражданства.

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Теги публикации: Саакашвили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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