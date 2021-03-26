Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.
Соответствующее решение сегодня приняла судья ВАКС.
На подозреваемую, вместе с тем, положили следующие обязательства:
"Ходатайство прокуроров удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 22 027 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 50 миллионов 1 тысячу 290 гривен", - заявила судья.
Отметим, вчера суд назначил еще одной подозреваемой по делу ПриваБанка 2,7 млн гривен залога.
Напомним, НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка.
Ранее НАБУ провело спецоперацию, в ходе которой в "Борисполе" посадили чартер с бывшим первым заместителем председателя правления банка.