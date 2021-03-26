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Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави

Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Відповідне рішення сьогодні прийняла суддя ВАКС.

На підозрювану, разом з тим, поклали наступні обов’язки:

  • прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.

Зазначимо, вчора суд призначив ще одній підозрюваній по справі ПриваБанку 2,7 млн гривень застави.

Нагадаємо, НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку.

Раніше НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.

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